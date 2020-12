Shopping Botucatu doa kits de Natal para crianças do projeto Pérola Negra

A ação faz parte do compromisso social do empreendimento com as comunidades localizadas em seu entorno.

O Shopping Botucatu entregou na tarde desta quinta-feira, 17, dez kits com roupas, calçados, brinquedos, doces e materiais de higiene pessoal (escova e pasta de dente, sabonete, shampoo e condicionador) às crianças atendidas pelo projeto Pérola Negra de Botucatu. A ação faz parte do compromisso social do empreendimento com as comunidades localizadas em seu entorno.

As doações foram organizadas para serem retiradas no barracão do projeto, localizado no Parque Marajoara. Os kits, bem como os panetones e outros doces, foram entregues às crianças e seus familiares pelo personagem mais famoso desta época do ano: o Papai Noel. Apenas as crianças foram autorizadas a entrar, sozinhas, no barracão para posarem para fotos ao lado do “bom velhinho”, em seguida recebiam os presentes e deixavam o local para evitar aglomerações.

Maria Aparecida dos Santos, coordenadora e fundadora do projeto Pérola Negra, diz ter ficado muito satisfeita com o apoio do Shopping Botucatu com ítens importantes para o dia a dia das crianças assistidas pela entidade. “Neste ano, tivemos a honra de contar com a parceria do Shopping de Botucatu. Parcerias assim é o que os projetos sociais precisam, pois não conseguimos avançar sem esse tipo de ajuda. Agradecemos demais”, salienta.

Sobre o Pérola Negra

O projeto atende 80 crianças de 4 a 12 anos no contraturno escolar com aulas de dança, música, percussão, artes circenses, ballet, além de cursos profissionalizantes para os pais.