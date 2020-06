Shopping Botucatu doa alimentos arrecadados em evento do fim de semana

Mais de meia tonelada foi entregue para a Obra Social Madre Marina Videmari

Além de trazer alegria e diversão aos presentes, o evento de Drive-in, realizado no último final de semana no Shopping Botucatu, também mostrou responsabilidade social. Com a arrecadação do encontro, o empreendimento doou, nesta terça-feira, 23, alimentos e agasalhos para a Obra Social Madre Marina Videmari, na Vila Real, mesmo bairro onde está localizado o mall. A obra socioeducacional atua há 20 anos em Botucatu no Ensino Infantil e Ensino Fundamental I.

A festa, em formato de “Comedy Show”, angariou mais de meia tonelada de alimentos e agasalhos. Ela foi realizada entre sexta e domingo e, em dois dias – nos espetáculos dos humoristas Eros Prado e Marcus Cirillo -, a entrada pedia um 1kg de mantimento ou vestimenta por carro participante.

Fonte: 4toques comunicação