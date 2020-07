Seu aplicativo Jaú Serve Plus está de cara Nova!

O que era Bom, ficou ainda Melhor!

Que delícia poder compartilhar com todos vocês, o nosso aplicativo Jaú Serve Plus de cara nova. Ele está mais moderno, estiloso, prático, fácil e bem gostoso de usar.

Além das Ofertas e Descontos Exclusivos do Clube de Vantagens, você terá informações maravilhosas na palma da sua mão!

Nos banners principais de entrada, teremos vídeos e conteúdos incríveis, de receitas, dicas, curiosidades, novidades e campanhas que poderão ser compartilhadas com quem desejar.

E eles também ganharam uma galeria de favoritos, que você poderá rever a hora que desejar! Não é demais?!

No Menu, a visualização das funcionalidades está mais dinâmica, com ícones lindos para você acompanhar cada campo do seu App JS Plus. É tudo novo de novo. Mas, não queremos estragar a surpresa que preparamos, porque queremos que você descubra, se surpreenda e curta muito seu Jaú Serve Plus!

E sabe o que é mais incrível? Ele é SEU, feito pra VOCÊ e por VOCÊ, porque cada detalhe foi pensado com todo cuidado por todo time do Jaú Serve. E esse é o resultado, um aplicativo elaborado com muito carinho, para te proporcionar a melhor experiência, o melhor conteúdo e as melhores ofertas, afinal somos o Supermercados da Família Feliz! 😉