Setembro vai começar com calor e umidade desértica

Mês será de tempo seco na maior parte do país

A falta de chuva foi sentida em quase todo o mês de agosto na maioria das áreas do Brasil e setembro também vai começar com predomínio de tempo seco. Além da secura, o calor intenso também vai chamar a atenção, com alguns estados registrando mais de 40°C.

Apesar da previsão de chegada de duas frentes frias no começo do mês, a forte e grande massa de ar seco que predomina sobre o Brasil vai dificultar muito a penetração destas frentes frias pelo interior do país nos primeiros 10 dias do mês de setembro.

A tendência é que o tempo muito seco e com temperaturas bastante elevadas, predomine no Brasil nos primeiros 10 dias de setembro. Muitas áreas do país vão continuar passando várias horas consecutivas com umidade relativa do ar entre 20% e 30%, que são índices muito abaixo dos 60% recomendado pela Organização Mundial da Saúde.

Pouca chuva

A chuva da passagem destas duas frentes frias ficará concentrada sobre o extremo sul do Brasil e nas áreas próximas ao litoral do Sul e do Sudeste. A circulação marítima de vento ajuda a formar nuvens de chuva fraca na costa leste do Nordeste. O ar quente e úmido provoca pancadas de chuva em parte do Norte do Brasil.

Fonte: Climatempo