Servidores municipais recebem certificação de Brigadistas de Incêndio de Botucatu

Nesta quinta-feira, 01, no auditório do Parque Municipal, foi realizada a entrega de certificado de conclusão do treinamento da brigada de incêndio aos servidores das secretarias de Infraestrutura, Verde, Saúde, Zeladoria, além da Defesa Civil e Guarda Civil Municipal.

O evento contou com a presença do Capitão PM Edson Winckler Filho, Comandante do 5° Sub Grupamento de Bombeiros; do Subtenente Celestino; do Coordenador da Defesa Civil, Lucas Trombaco; do Secretário do Verde Fillipe Martins e do Secretário de Participação Popular e Comunicação, André Rogerio Barbosa (Curumim).

Em uma parceria da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, o treinamento foi realizado no mês de maio e teve como objetivo capacitar servidores para o apoio no combate de incêndios de pequeno porte, auxiliando o trabalho do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de Botucatu, durante o período de estiagem, quando as ocorrências aumentam.

De acordo com o Capitão Winckler, o treinamento foi dividido em duas partes: teoria e prática, e cada brigadista aprendeu sobre como manusear equipamentos em segurança, quais ações tomar em casos de focos de incêndio e a importância da prevenção através de limpezas e aceiros em áreas com risco de pegar fogo.

“É muito importante esta parceria, essa ajuda de outros órgãos do nosso município para fazer frente a esses incêndios, que apesar de tanta divulgação para prevenção, eles acabam acontecendo. Nós do Corpo de Bombeiros agradecemos a todos pelo comprometimento, pois atuando juntos conseguimos dar uma resposta melhor para a comunidade e atender mais chamados”, destacou Capitão Winckler.

