Servidores da Zeladoria realizam doação de sangue em prol de funcionário acidentado

Na última quinta-feira, 10, servidores da Zeladoria Municipal se reuniram no Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu para um gesto de solidariedade e amor.

Ao todo, 20 servidores doaram sangue em prol do funcionário da Zeladoria Ivan Cristiano de Oliveira, que sofreu um acidente automobilístico nesta semana.

“Esse é um gesto de amizade e solidariedade, e reflete o que é a população de Botucatu, um povo amoroso e que se preocupa com quem mais precisa. Contribuímos como pudemos, e agora nossa torcida é para que o Ivan se recupere o quanto antes”, afirmou Márcio Santos, responsável pela Zeladoria Municipal.

O Hemocentro do HC precisa de todos os tipos sanguíneos. A pandemia do COVID-19 e a desinformação têm alarmado muitos doadores de sangue.

Para aumentar a segurança do doador e evitar aglomerações, o Hemocentro recebe doadores de sangue com agendamento prévio em seu horário normal de funcionamento: de segunda à sexta, das 8h às 16h30 e, aos sábados, das 7 às 12 horas.

Os requisitos para ser doador de sangue são: apresentar documento emitido por órgão oficial com foto, como RG ou CNH; ter boa saúde; pesar mais que 50kg; não estar em jejum; dormir ao menos 6 horas antes da doação; não estar com doenças infecciosas; não ter vida sexual promíscua; não ser usuário de drogas; não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação e ter entre 18 anos completos e 69 anos, 11 meses e 29 dias, desde que a primeira doação tenha ocorrido até os 60 anos. A doação de candidatos com idade entre 16 e 17 anos será autorizada somente com a presença do responsável legal e ambos portando documento original com foto.

Para o agendamento, o Hemocentro disponibiliza aos doadores o telefone (14) 3811-6041 (ramal 240) e o WhatsApp (14) 99667-4356.