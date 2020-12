Serviços do Detran.SP ficarão indisponíveis nas plataformas digitais do Poupatempo

Sistema passará por ajustes e melhorias durante o fim de semana; na segunda (14), as opções voltam a funcionar normalmente

O Poupatempo informa que neste sábado e domingo, dias 12 e 13 de dezembro, os serviços do Detran.SP nos canais digitais do programa – portal www.poupatempo.sp.gov.br e aplicativo Poupatempo Digital – ficarão temporariamente indisponíveis para ajustes e melhorias no sistema.

A manutenção está programada para iniciar na manhã de sábado, com término previsto para às 5h, de segunda-feira (14), quando os serviços voltam a funcionar normalmente.

Reforçamos que o portal e aplicativo do Poupatempo contam com mais de 90 opções de atendimentos online, que oferecem qualidade, eficiência e comodidade ao cidadão para realizar serviços como renovação e segunda via de CNH, Carteira de Trabalho, seguro-desemprego, licenciamento, transferência de veículos, entre outros.

O atendimento presencial só é permitido mediante agendamento prévio, por meio do site ou app, para serviços que dependem da presença do cidadão, para que seja feita a coleta biométrica das impressões digitais, foto e assinatura, como é o caso do RG, além de serviços que ainda não estão disponíveis online, como transferência interestadual e alteração de características do veículo.