Serra Verde Transportes adquire treze micros F2400 da Caio de Botucatu

A Serra Verde Transportes adquiriu recentemente, treze unidades do micro-ônibus F2400, produzido pela encarroçadora Caio Induscar.

A empresa, que está sediada na cidade de Itabirito, em Minas Gerais, escolheu o modelo, na versão rodoviário, para fazer o transporte de colaboradores de mineradoras, no estado do Rio de Janeiro.

Os micro-ônibus possuem elevador; ar-condicionado; tomada USB; iluminação interna em LED; itinerário eletrônico; poltronas dos passageiros no modelo rodoviária e assento do motorista pneumático, com encosto de cabeça e deslocamento lateral. Das treze unidades adquiridas, seis também possuem sanitários.

A frota da operadora, conta ainda com outros modelos produzidos pela marca Caio, como Apache Vip e outros F2400, nas versões urbano e rodoviário.

Assessoria de Imprensa Caio