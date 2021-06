Será quem vem mais frio? inverno começa nesta segunda-feira, dia 21

Últimos momentos do outono

O inverno de 2021 no Hemisfério Sul começa oficialmente nesta segunda-feira, dia 21, à 00h32min e se estende até às 16h21min do dia 22 de setembro de 2021, pelo horário de Brasília. A expectativa para a nova estação ainda não é muito animadora, já que os modelos meteorológicos indicam volumes de chuva inferiores à média histórica no estado de São Paulo (incluindo a capital) e lembrando que este valor já é baixo, pois o inverno naturalmente é uma estação mais seca.

Chuva inferior à média não significa ausência total de precipitação, mas sim que os acumulados não serão suficientes para alcançar a Climatologia. Algumas simulações indicam períodos com chuva mais expressiva na faixa central e leste do estado na segunda semana do mês de junho, e na primeira quinzena do mês de agosto (e este evento tende a ser abrangente e alcançar boa parte do estado), e entre estes períodos, a chuva acontece de forma irregular e pouco volumosa.

Em relação às temperaturas, não há previsão para frio intenso no estado e capital ao longo do mês de junho. Duas massas de ar frio mais abrangentes devem atingir São Paulo no inverno, uma prevista para a segunda quinzena de julho, e outra próxima a virada de quinzena no mês de agosto, ambas capazes de manter a temperatura mínima abaixo dos 10°C em diversos municípios paulistas.

Fora estes dois eventos, não há expectativa para que fortes ondas de frio atinjam São Paulo, e por isso a temperatura durante o inverno tende a fechar acima da média para o período.

Fonte: Climatempo