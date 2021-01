Sensação de calor aumenta em Botucatu durante o fim de semana

Céu parcialmente nublado e sem chuva na maior parte do estado de São Paulo no período da manhã, exceto para o oeste e sul do estado, onde o transporte de ar úmido e quente vindo da Amazônia favorece a formação de chuvas nessas regiões a qualquer hora do dia.

Nas demais regiões, há formação de pancadas de chuvas em pontos isolados a partir da tarde. Temperaturas em elevação.

Em Botucatu, sábado será de sol e aumento de nuvens de manhã. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Há a sensação de calor.

No domingo, o tempo terá aumento de nuvens com possibilidade de pancada de chuva a tarde e à noite. Há uma estimativa de 8 milímetros de chuva com temperatura que pode chegar a 30 graus.