SENAI de Botucatu oferece cursos de graça com aulas remotas

O momento em que vivemos requer novas oportunidades nas relações de ensino e de aprendizagem. Impossibilitados de desenvolver as aulas de forma presencial, o SENAI Botucatu oferece cursos GRATUITOS na modalidade Remota. As aulas são 100% ao vivo com docentes, por meio de plataformas digitais.

Ao todo, três cursos estão com as inscrições abertas. São eles:

– Comunicação Interpessoal, com duração de 15 horas, as aulas acontecem de segundas e quartas-feiras das 19h às 22h, abordando questões relacionadas ao processo comunicativo, comunicação assertiva, comunicação não-violente, comunicação em multimeios, escuta ativa, percepção e convivência, representando a habilidade socioemocional mais importante do século 21;

– Excelência no Atendimento ao Cliente, com duração de 20 horas, as aulas acontecem de segundas, quartas e quintas-feiras das 19h às 22h abordando as relações voltadas para a abordagem dos clientes internos e externos de uma organização, voltado para a reflexão sobre o perfil do atendente, comunicação, negociação, marketing, tipos de clientes e trabalho em equipe, uma forma de se destacar e estar à frente nos requisitos que o mercado tem a oferecer;

– Excel básico, com duração de 40, as aulas acontecem de segundas e terças-feiras das 19h às 22h e mais 40 horas voltadas para Competências Pessoais no formato EAD, abrangendo elaboração e formatação de planilhas utilizando fórmulas e funções matemáticas, estatísticas, de data e hora, lógicas, de pesquisa, como: SOMA, MÉDIA, SOMASE, CONT.SE, MÉDIASE, SE, PROCV, entre outras, cria gráficos e mini gráficos, tendo em vista a produtividade e a solução de problemas em diferentes áreas de atuação.

Essa oportunidade é única. As aulas se iniciam a partir de 15 de março e as vagas são limitadas e serão preenchidas conforme a ordem de matrícula. Você pode obter mais informações sobre os cursos e sobre como se inscrever nesse link aqui: https://bit.ly/3l0z0zB