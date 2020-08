SENAI de Botucatu abre inscrições para novo curso de Técnico de Informática para Internet

O SENAI de Botucatu está com uma novidade, o curso Técnico de Informática para Internet. Com duração de 1.000 horas distribuídas em 18 meses, ele é híbrido com 80% da carga horária cumprida a distância, o que permite aos alunos economizarem com deslocamentos e dedicarem mais tempo ao aprendizado e flexibilizar os horários de estudo. Os outros 20% são destinados às atividades práticas no SENAI de Botucatu.

A formação tem como foco habilitar os alunos a trabalharem com softwares livres ou de código aberto e, ao fim do curso, o aluno será um desenvolvedor web full stack e sairá com o diploma com habilitação de técnico de informática para a internet apto a:

criar interfaces web, para sites ou apps;

prototipar aplicações on-line;

estruturar bancos de dados;

desenvolver códigos nas principais linguagens de programação web: HTML5, CCS3 e JavaScript.

As inscrições podem ser feitas on-line, pelo site botucatu.sp.senai.br, ou diretamente na secretaria da escola. As matrículas são por ordem de inscrição confirmada e vão até o dia 24 de agosto de 2020.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3811 3600.