SENAI Botucatu está com inscrições para cursos gratuitos de Aprendizagem Industrial

Você que é jovem e pretende se profissionalizar, ou seja, aprender uma profissão para poder trabalhar, o SENAI pode ajudar.

A unidade de Botucatu abriu para cursos gratuitos de Aprendizagem Industrial. Os cursos são para jovens candidatos que tenham concluído o ensino fundamental e que buscam capacitação para o primeiro emprego, tudo de forma gratuita.

As inscrições podem ser feitas até a próxima quarta-feira, dia 20, até as 21 horas. São várias opções de cursos, entre elas: Mecânico de Usinagem, Montador de Sistemas Eletroeletrônicos e Soldador.

Para se inscrever nos cursos e saber todas as informações CLIQUE AQUI. Confira também o edital com informações gerais sobre os cursos oferecidos gratuitamente do SENAI para a população de Botucatu.