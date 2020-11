Senai Botucatu está com inscrições abertas para cursos gratuitos

Todos os anos, o SENAI São Paulo oferta diversos cursos nas escolas distribuídas por todo estado.

No SENAI de Botucatu, as inscrições são para 02 Cursos Técnicos gratuitos, o CT de Fabricação Mecânica, 2 turmas, 1 no período da manhã e outra a tarde, e o CT de Eletroeletrônica, 1 turma, no período da tarde, ambos com duração de 2 anos.

Os requisitos de inscrição são, estar cursando o 2° ano ou ter concluído o ensino médio e idade máxima que lhes permita concluí-lo antes de completarem 24 anos.

O processo seletivo será por análise do histórico escolar e caso necessite da isenção da taxa de inscrição procure o Senai de Botucatu com seus documentos incluindo o histórico escolar e boletim escolar do Ensino Fundamental.

Os interessados devem ligar para (14) 3811 3600 ou acesse o link https://bit.ly/3kBNFzd. As inscrições são até o dia 30 novembro de 2020.