Senai Botucatu abre vagas para cursos gratuitos em diversas áreas

Opções são para Cursos Técnicos e Cursos de Aprendizagem Industrial

O Senai de Botucatu está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de Aprendizagem Industrial e Técnicos para comunidade e empresas contribuintes. O período de inscrição vai de de 14 de outubro a 09 de novembro.

Para os Cursos de Aprendizagem Industrial (CAI) é necessário ter concluído o Ensino Fundamental até a data de início do curso. Para os Cursos Técnicos (CT) é necessário que os candidatos tenham concluído, no mínimo, a 1ª série do Ensino Médio ou que estejam matriculados em curso que lhes permita concluí-lo até a data de início das aulas.

A seleção é realizada por meio de processo seletivo unificado e a prioridade para o preenchimento das vagas segue a seguinte sequência: candidatos encaminhados formalmente por empresas contribuintes do Sistema Indústria e candidatos da comunidade, ou seja, para todos que se encaixam nos pré-requisitos.

Além da escolaridade exigida, os candidatos encaminhados formalmente por empresas precisam ter, no mínimo, 14 anos na data de início do curso e, no máximo, idade que lhes permita concluí-lo antes de completar 24 anos, exceto para pessoas com deficiência, conforme parágrafo 5° do artigo 428 da CLT (incluído pela Lei no 11.180, de 2005).

A idade máxima considerada nos Cursos Técnicos oferecidos pelo SENAI-SP não se aplica aos candidatos da comunidade. Os alunos do Ensino Supletivo deverão comprovar a conclusão de 50% do curso.

Cursos Período Duração Idade Mínima CAI Construtor de Carrocerias de Ônibus Manhã 1 ano 16 anos CAI Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica Tarde 2 anos 16 anos CAI Mecânico de Manutenção Tarde 2 anos 14 anos CAI Mecânico de Usinagem Especiais Integral 1 anos 16 anos CAI Mecânico Montador de Estruturas de Aeronaves Tarde 2 anos 16 anos CAI Montador de Sistemas Eletroeletrônicos Manhã 1 ano 18 anos CAI Soldador Manhã Tarde 1 ano 18 anos CT Fabricação Mecânica Tarde 2 anos 14 anos CT Desenvolvimento de Sistemas Tarde 18 meses 14 anos Seleção: A seleção dos candidatos será por Avaliação de Desempenho Escolar Período de Inscrição: das 14h dos dias 14/10/2021 às 21h do dia 09/11/2021 Divulgação do resultado (escolas e internet): 22/12/2021 – a partir das 14h A contratação de aprendizes é gratuita para Empresas contribuintes do Sistema Indústria que indicarem candidatos. As empresas que tiverem o interesse em conhecer as grades curriculares e ementas de conteúdos podem solicitar cópia dos Planos de Cursos.

Inscrições no link https://www.sp.senai.br/institucional/35/0/processo-seletivo