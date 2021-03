Senac disponibiliza mais de 3.800 bolsas de estudos em Botucatu, Marília, Jaú e Bauru

Vagas são para capacitações e qualificações profissionais programadas para 2021

As unidades do Senac em Botucatu, Marília, Jaú e Bauru estão com inscrições abertas para mais de 3.800 bolsas de estudo em diversas áreas do conhecimento. São capacitações e qualificações técnicas profissionais nos segmentos de gestão e negócios, moda, eventos e lazer, comunicação e artes, tecnologia da informação, saúde e bem-estar, arquitetura e urbanismo, entre outros.

Todas as vagas são disponibilizadas pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG) e referem-se aos cursos programados para o ano de 2021. Para se candidatar, o interessado deve ter renda familiar per capita de até dois salários mínimos federais. As inscrições podem ser realizadas no site do Senac (http://sp.senac.br/bolsas-de-estudo) e as vagas solicitadas a partir de 10 dias antes da data de início do curso.

No total, além das bolsas, as instituições oferecem mais de 300 outras opções de cursos entre janeiro e junho de 2021, com foco nas aulas híbridas. Para mais informações, acesse os links: www.sp.senac.br/botucatu, www.sp.senac.br/marilia, www.sp.senac.br/jau, www.sp.senac.br/bauru

Serviço:

Senac Botucatu

Local: Rua Dr. Rafael Sampaio, 85, Boa Vista – Botucatu/SP

Informações: www.sp.senac.br/botucatu

Senac Marília

Local: Rua Paraíba, 125 – Centro – Marília/SP

Informações: https://www.sp.senac.br/senac-marilia

Senac Bauru

Local: Rua Engenheiro Saint Martin 10-12 – Centro, Bauru – SP

Informações: www.sp.senac.br/bauru

Senac Jaú

Endereço: Rua São Sebastião, 145 – Chácara Braz Miraglia – Jaú/SP

Informações: www.sp.senac.br/jau