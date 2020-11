Semana ‘recomeça’ em Botucatu com tempo estável

O Tempo segue com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva na maior parte do estado de São Paulo. Contudo, no nordeste e leste do estado, a formação de áreas de instabilidade ocasionará aumento da nebulosidade e chuvas isoladas, a partir da tarde.

Em Botucatu o tempo fica estável. A terça-feira, 03, será de sol, poucas nuvens e sem previsão de chuva, com temperatura máxima de 26 graus.

A quarta-feira, 04, também será de sol e sem previsão de chuva. O tempo ficará estável por pelo menos até o fim de semana, com aumento gradativo da temperatura.