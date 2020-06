Semana começa sem previsão de chuva em Botucatu

Foto: Anderson França/Acontece Botucatu

Frente fria afastou-se do estado de São Paulo, deixando parte do estado de São Paulo com Tempo estável. Contudo, chuvas com trovoadas isoladas ainda ocorrem em algumas regiões.

Em Botucatu a semana começa com tempo estável e sem previsão de chuva. A temperatura máxima nesta segunda-feira, 08, será de 25 graus, com mínima de 13.

Segundo o Climatempo, o restante da semana será de sol com poucas nuvens com o mesmo cenário de temperatura. Não há previsão de chuva.