Semana começa novamente com muito calor em Botucatu

A condição de céu claro a parcialmente nublado e sem chuva, durante o período da manhã, permanece em grande parte do estado de São Paulo. A partir da tarde, pancadas de chuva se formam em áreas isoladas, devido a combinação do ar quente e úmido. As temperaturas permanecem elevadas no interior paulista.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, a segunda-feira, 07, deve ser de muito calor. A temperatura máxima será de 32 graus, com sensação térmica ainda maior.

A previsão ainda diz que o dia será de sol e aumento de nuvens de manhã. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. A uma estimativa de 8 milímetros.

