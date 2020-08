Umidade relativa do ar poderá chegar a 32% em Botucatu (Foto André Godinho)

Massa de ar seco mantém o Tempo estável no estado de São Paulo e sem previsão de chuva. Temperaturas em elevação.

Em Botucatu a semana começa com sol e sem previsão de chuva. O tempo continua muito seco, com umidade relativa do ar chegando a 32%.

A temperatura ficará em elevação. Nesta segunda-feira os termômetros poderão indicar 27 graus na máxima e 10 graus na mínima.