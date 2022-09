Foto Acontece Botucatu

Céu parcialmente nublado, sem chuvas no estado de São Paulo. As temperaturas se manterão estáveis no interior e em ligeira elevação no leste e sul do estado.

Segundo o Climatempo, a segunda-feira, dia 12, será de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva.

O tempo continua seco, com umidade relativa do ar em 20%. A temperatura máxima será de 29 graus, indica previsão.

Compartilhe esta notícia