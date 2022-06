Semana começa com tempo seco e ‘sensação’ de frio em Botucatu

Foto: Júnior Quinteiro/Acontece Botucatu

No estado de São Paulo, tempo estável com céu parcialmente nublado, sem previsão de chuva, exceto na região sul e na faixa leste do estado que permanecem com muita nebulosidade devido à circulação dos ventos que transportam umidade do oceano para o continente. Temperaturas com leve declínio.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um dia de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva.

A temperatura sobe um pouco se houver comparação com o domingo, dia 26, com mínima de 10 graus e máxima de 24 graus. Com a ocorrência de vento, a sensação de frio continuará, especialmente durante a madrugada. Esse será o cenário para toda a semana.

