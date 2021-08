Semana começa com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva em Botucatu, indica previsão

Chuva em Botucatu deve voltar apenas no fim de semana

Frente fria afasta-se do estado de São Paulo e o Tempo volta a melhorar em grande parte do interior, ficando com céu parcialmente nublado e com baixa previsão para chuva.

Contudo, a faixa leste e o nordeste do estado, continuam nublados e com previsão de chuvas ao longo do dia. Na terça-feira, chuvas fracas e chuviscos apenas no litoral, devido aos ventos úmidos que sopram do oceano para o continente. Temperaturas em gradativa elevação no interior.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos uma segunda-feira de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens e sem previsão de chuva, por enquanto.