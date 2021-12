Semana deve começar com tempo instável em Botucatu, indica previsão

Foto André Godinho

Com a intensificação do sistema de baixa pressão, haverá aumento da nebulosidade e das ocorrências de chuvas sobre o estado de São Paulo. O Tempo, segue nublado com chuvas e trovoadas. As temperaturas máximas (que ocorrem no período da tarde), entrarão em ligeiro declínio.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, a segunda-feira, 13, será de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora.

Temperatura mínima de 18 graus e máxima de 27 graus. A estimativa de chuva está em 12 milímetros.

