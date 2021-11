Semana começa com tempo instável em Botucatu

Foto: Júnior Quinteiro/Acontece Botucatu

Devido à proximidade do sistema frontal, o dia segue com muita nebulosidade e com previsão de chuvas isoladas para o estado de São Paulo.

Em Botucatu, segundo previsão do Climatempo, teremos uma segunda-feira, 29, de sol com muitas nuvens. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite, com estimativa de 8 milímetros.

A temperatura máxima será de 29 graus. Já na terça-feira, o tempo seguirá instável, com previsão de 20 milímetros de chuva e ligeira queda na temperatura.

