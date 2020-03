Semana começa com tempo instável em Botucatu

Uma frente semi-estacionária na altura do litoral do Rio de Janeiro, mantém a condição de instabilidade nas regiões norte, nordeste e leste do estado de São Paulo. Nas outras regiões paulistas, céu parcialmente nublado e com pancadas de chuvas isoladas no decorrer da tarde/noite.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, a semana começa de forma instável. A segunda-feira, 02, terá sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

A estimativa de chuva é de 22 milímetros para esta segunda-feira. A temperatura máxima será de 22 graus.