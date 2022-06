Semana começa com tempo instável em Botucatu

Arquivo Acontece Botucatu

A formação de uma região de baixa pressão provoca áreas de instabilidade que causam chuvas isoladas, algumas acompanhadas por trovoadas, a partir do oeste do estado e que deverão manter o Tempo instável em boa parte do dia. Temperaturas amenas.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um dia de sol com muitas nuvens. Períodos de céu nublado com chuva. À noite o tempo fica firme.

A estimativa é de 18 milímetros de chuva, com temperatura máxima de 21 graus. O cenário será o mesmo para amanhã.

