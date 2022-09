Semana começa com tempo instável e queda na temperatura em Botucatu

Arquivo Acontece Botucatu

O dia começa com poucas nuvens e sem chuva na maior parte do estado de São Paulo. Contudo, no decorrer da tarde de segunda-feira, áreas de instabilidade se formam em algumas regiões do estado, causando o aumento da nebulosidade e chuvas que podem vir acompanhadas por trovoadas, principalmente entre os dias de terça-feira e quarta-feira.

Em Botucatu as temperaturas apresentarão leve declínio nesta segunda-feira (05). O dia será de sol e aumento de nuvens de manhã. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite.

