Semana começa com tempo instável e possibilidade de pancadas de chuva em Botucatu

Frente fria chega ao litoral do estado de São Paulo no decorrer dessa segunda-feira e mantém o céu com muitas nuvens e com chuvas isoladas, algumas acompanhadas de descargas elétricas até a terça-feira. Temperaturas apresentam leve declínio.

De acordo com o instituto Climatempo, a segunda-feira, 18, em Botucatu será de sol e aumento de nuvens de manhã. Podem pancadas de chuva à tarde e à noite, com estimativa de 10 milímetros.

A terça-feira também deve ser instável em toda a região, pois há uma estimativa de 16 milímetros de chuva. A temperatura máxima será de 28 graus neste início de semana.