Semana começa com tempo instável e possibilidade de pancadas de chuva em Botucatu, indica previsão

No estado de São Paulo a semana começa com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva pela manhã na maior parte do interior paulista. A partir da tarde são previstas pancadas de chuva isoladas.

A faixa leste continua com nebulosidade acentuada e sujeita a chuvas fracas a qualquer hora do dia. Temperaturas em elevação.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um dia de sol com muitas nuvens. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite, com estimativa de 10 milímetros.

A temperatura, porém, não cai. A mínima será de 18 graus, com máxima que podem chegar a 28 graus e sensação térmica maior. Umidade relativa do ar em 90%.

