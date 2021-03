Semana começa com tempo instável e possibilidade de pancadas de chuva em Botucatu

Sistema frontal desloca-se para o estado do Rio de Janeiro. Em São Paulo, a nebulosidade diminui em parte do estado, porém, permanece com previsão de chuvas e trovoadas, principalmente nas regiões noroeste, norte, nordeste e na faixa leste do estado.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, a segunda-feira, 08, será de sol com muitas nuvens. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite.

A estimativa é de 10 milímetros de chuva para o primeiro dia útil da semana. Máxima de 26 graus e mínima de 18 graus. A instabilidade deve seguir por pelo menos até quarta-feira, dia 10.