Semana começa com tempo instável e ligeira queda na temperatura em Botucatu

Sistema frontal desloca-se para o Rio de Janeiro, porém, a proximidade deste sistema e a formação de áreas e instabilidade no interior do continente, mantêm a condição de instabilidade no estado de São Paulo, ocasionando muita nebulosidade e ocorrências de chuvas.

Em Botucatu, teremos um dia de sol com muitas nuvens. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite, com estimativa de 8 milímetros.

A temperatura máxima será de 23 graus e a mínima de 14 graus. o cenário deve ser o mesmo para os próximos dias.

