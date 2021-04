O Tempo volta a ter predomínio de sol, com céu claro a poucas nuvens na grande maioria do interior do estado de São Paulo. Apenas as regiões nordeste e leste do estado, estarão com mais nebulosidade.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, Botucatu terá uma segunda-feira de sol, com poucas nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura máxima será de 26 graus. o tempo deverá permanecer seco por toda a semana.