Sistema de alta pressão, com massa de ar seco e frio associada, atua no estado de São Paulo, mantendo o Tempo estável, com predomínio de sol e poucas nuvens. Temperaturas com leve declínio.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos uma segunda-feira de sol, com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Temperatura máxima de 24 graus e mínima de 12 graus.