Semana começa com sol, tempo seco e aumento da temperatura em Botucatu

Sem previsão de chuva em Botucatu, indica previsão

Massa de ar seco continua bloqueando a entrada de frente fria no estado de São Paulo e dessa forma, mantém o Tempo com predomínio de sol, poucas nuvens e sem chuva em todas as regiões paulistas. Temperaturas em ligeira elevação.

Em Botucatu a semana começa com sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

Não previsão de chuva para os próximos dias, com tempo extremamente seco e temperaturas em elevação. Mínima hoje em 12 graus e máxima de 27 graus. Os termômetros podem apontar até 31 graus durante a semana.

Veja também