Semana começa com sol, mas instabilidade no tempo em Botucatu

O sol e poucas nuvens em grande parte do estado de São Paulo no período da manhã, mas a partir do período da tarde haverá aumento de nebulosidade e maior condição para pancadas de chuva com trovoadas isoladas em algumas regiões do estado.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos uma segunda-feira, 15, de sol com possibilidade de pancadas de chuva. Há uma estimativa de 8 milímetros de chuva.

O mesmo cenário deve permanecer por pelo menos até quarta-feira, 17. A temperatura máxima será de 29 graus.