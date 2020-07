Umidade relativa do ar pode chegar a 30% em Botucatu (Foto André Godinho)

Massa de ar seco atua em todo o estado de São Paulo, mantendo o Tempo estável com poucas nuvens e predomínio de sol. Temperaturas em elevação.

Em Botucatu a semana começa com tempo muito seco. Nesta segunda-feira, a umidade relativa do ar pode chegar a 30%, com temperatura máxima de 26 graus.

Não há previsão de chuva pelos próximos dias e a temperatura pode subir ainda mais durante a semana.