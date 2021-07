Sem previsão de chuva ou frio intenso em Botucatu

Frente fria no oceano, próximo ao litoral paulista, mantém muita nebulosidade na faixa leste do estado de São Paulo e previsão de chuvas fracas e isoladas no litoral. Demais regiões, sem previsão de chuva.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, a semana começa com sol e tempo seco, sem previsão de chuva. Mínima de 10 graus e máxima de 25 graus.