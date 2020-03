Semana começa com sol e ligeira queda na temperatura em Botucatu

A condição de Tempo estável, com predomínio de sol e poucas nuvens, permanece sobre grande parte do estado de São Paulo, devido à atuação do sistema de alta pressão com massa de ar mais seco associada.

Nas faixas norte e leste do estado, as instabilidades diminuem, mas há previsão de poucas chuvas fracas e isoladas, no amanhecer e durante o período da tarde.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos uma segunda-feira de sol com poucas nuvens. Não há previsão de chuva, com a umidade relativa do ar em 40%. A temperatura máxima será de 25 graus.