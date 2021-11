Foto Acontece Botucatu

Sistema de alta pressão atua no estado de São Paulo, mantendo a condição de Tempo estável, com predomínio de sol, poucas nuvens e sem previsão de chuva. Temperaturas amenas no início da manhã e em elevação a tarde.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos uma segunda-feira de sol e calor. Não há previsão de chuva e a temperatura máxima pode chegar a 32 graus.

