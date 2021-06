Semana começa calor e tempo seco em Botucatu

Tempo seco em Botucatu com máxima de 29 graus

O Tempo se mantém estável em grande parte do estado de São Paulo, com céu claro a parcialmente nublado. Contudo, áreas de instabilidade decorrentes da aproximação de uma nova frente fria, aumenta a nebulosidade e provoca chuvas isoladas no sul/sudeste do estado, a partir do final da tarde.

Em Botucatu, segundo o Instituto Climatempo, a semana começa com sol e calor. A temperatura pode chegar a 29 graus na máxima e 15 graus na mínima.

Para os próximos dias há uma tendência de ligeira queda na temperatura em toda a região. O tempo, porém, continua extremamente seco em Botucatu.