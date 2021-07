Semana começa com queda brusca na temperatura em Botucatu

Nova frente fria em Botucatu

Massa de ar frio e seco atua sobre o estado de São Paulo, mantendo a condição de Tempo estável, com predomínio de sol, sem chuva. Temperaturas em acentuado declínio.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um dia de sol, com queda na temperatura. As nuvens aumentam no decorrer da tarde e a temperatura pode chegar a 2 graus na próxima madrugada.

Já na terça-feira, dia 20, existe a possibilidade até de geada novamente, com o a temperatura mínima podendo chegar a 2 graus durante a madrugada. A máxima chega a 20 graus durante o dia.