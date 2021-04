Semana começa com pequena instabilidade no tempo em Botucatu

Frente fria desloca-se sobre o estado de São Paulo, deixando o Tempo instável com muita nebulosidade e com previsão de chuvas isoladas no decorrer do período.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos uma segunda-feira de sol, com nuvens e pequena probabilidade de chuva. Existe uma estimativa de 5 milímetros de chuva, especialmente na parte da tarde.

A temperatura máxima será de 26 graus com a mínima sendo registrada em 14 graus. A partir de terça-feira uma massa de ar seco deverá atuar pela região.