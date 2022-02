Semana começa com muito calor em Botucatu

O Tempo segue estável em grande parte do estado de São Paulo, mas a partir da tarde, pancadas de chuva com trovoadas isoladas, típicas do verão, se formam em algumas localidades do estado, devido ao aquecimento diurno e alta umidade atmosférica. Temperaturas elevadas.

Em Botucatu faz calor neste começo de semana. Segundo o Climatempo, teremos uma segunda-feira, 14, de sol com muito calor.

A temperatura máxima pode chegar a 31 graus com sensação térmica ainda maior. Há uma pequena possibilidade de pancadas isoladas de chuva, com estimativa de apenas 5 milímetros.

