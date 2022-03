Semana começa com ligeira queda na temperatura em Botucatu

Frente fria atua no litoral da região Sudeste, aumentando as condições de instabilidade no estado de São Paulo. Desta forma, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado. Temperaturas em declínio.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, a semana começa com tempo estável. Segunda-feira, 21, de sol, com algumas nuvens. Não chove.

A temperatura mínima de 16 graus e máxima de 25 graus. Essa estabilidade deve continuar por pelo menos até quarta-feira, dia 23.

