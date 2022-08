Semana começa com chuva e previsão de queda na temperatura em Botucatu

Arquivo Acontece Botucatu

Áreas de instabilidade mantêm o Tempo instável sobre o estado de São Paulo, ocasionando muita nebulosidade e ocorrências de chuvas em várias regiões do estado. Temperaturas em declínio.

Nesta segunda-feira (08) a região de Botucatu terá muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Estimativa de 8 milímetros de chuva.

Já para terça-feira (09) haverá uma queda na temperatura, com mínima de 12 graus e máxima de 22 graus. A estimativa de chuva é de 10 milímetros, com umidade relativa do ar que pode chegar a 95%.

