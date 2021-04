Manhã com poucas nuvens em todo o estado de São Paulo. No decorrer da tarde, a passagem de uma nova frente fria pelo litoral paulista, aumenta a nebulosidade e provoca chuvas com trovoadas em pontos isolados, especialmente no leste do estado.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, a segunda-feira, 12, será de sol, tempo seco e sem previsão de chuva. O cenário deve ser o mesmo pelos próximos dias, com temperaturas que podem chegar a 30 graus.