Semana começa com calor e tempo seco em Botucatu

Massa de ar quente e seco mantém o Tempo estável no estado de São Paulo, com predomínio de sol, poucas nuvens, temperaturas elevadas e baixos índices de umidade do ar durante à tarde.

Em Botucatu teremos mais um dia de muito calor. Segundo o Climatempo, os termômetros podem chegar a 31 graus nesta segunda-feira, dia 23, sem previsão de chuva.

A umidade relativa do ar se mostra mais uma vez em situação crítica, podendo chegar a 15%, ou seja, tempo extremamente seco. De acordo com a previsão, apenas na quinta-feira, dia 26, há a possibilidade de chuva para a região.