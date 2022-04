Semana começa com calor e tempo instável em Botucatu, diz previsão

Manhã com céu claro a parcialmente nublado em grande parte do estado de São Paulo. A partir da tarde, haverá aumento da nebulosidade e formação de chuvas isoladas, algumas acompanhadas por trovoadas. As Temperaturas continuam elevadas.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos uma segunda-feira de sol e aumento de nuvens de manhã. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite.

A temperatura máxima fica na casa dos 29 graus, com mínima de 17 graus. A estimativa de chuva é de 10 milímetros.

