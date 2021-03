Semana começa com calor e tempo instável em Botucatu

Sistema de baixa pressão desloca-se pelo oceano, aumentando a nebulosidade e as chuvas, principalmente no setor leste do estado. Entre terça-feira e quarta-feira, uma nova frente fria atinge o litoral paulista, provocando chuvas mais intensas no estado.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, a semana começa com muito calor. Os termômetros podem indicar 32 graus na máxima.

Segundo a previsão, podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Há uma estimativa de 5 milímetros de chuva para toda a região.